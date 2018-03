Incendiata auto in via Rovelli: è di Peppino D’Urso, ex capogruppo del PD di Foggia

Incendiata a Foggia l’auto di Peppino D’Urso, ex capogruppo in Consiglio comunale del Partito Democratico durante l’amministrazione Mongelli (con delega alla Cultura) e tra i promotori del progetto Parcocittà. L’increscioso episodio è accaduto ieri sera intorno alle 23.20 sotto la sua abitazione in via Luigi Rovelli, alla vigilia della ‘Giornata della Memoria’ in corso di svolgimento a Foggia. Sul posto i vigili del fuoco.

Questo il commento di Lia Azzarone: “Peppino D’Urso, negli ultimi anni, si è dedicato all’animazione del progetto Parcocittà, grazie a cui un pezzo di Foggia è stato restituito alla comunità e sottratto al degrado, all’abuso e alla microcriminalità. In attesa che si riesca ad accertare la matrice dell’intimidazione e ad individuare i responsabili, il Partito Democratico foggiano e della Capitanata esprime solidarietà personale e politica a Peppino D’Urso, alla sua famiglia”