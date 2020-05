Notte di fuoco ad Orta Nova: brucia una Audi A3, fiamme danneggiano anche una 'Astra'

Un'auto distrutta e un'altra danneggiata in un rogo dalle cause non ancora accertate. E', in breve, il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte, in via Leonardo Da Vinci, ad Orta Nova.

Il fatto è successo intorno alle 2.40 di ieri, quando le fiamme hanno avvolto una Audi A3 di proprietà di una donna, bracciante agricola del posto. Nel rogo è andata danneggiata anche una Opel Astra parcheggiata poco distante, di proprietà di un'altra donna del paese.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola, che hanno messo in sicurezza la zona, ma non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza. Nessuna indicazione utile è giunta dalla vittima dell'accaduto.