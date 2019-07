Ancora un incendio auto, ad Orta Nova: brucia una 'Cinquecento' in via Genova

Un'auto è andata completamente distrutta nell'incendio avvenuto la scorsa notte, ad Orta Nova. Erano da poco passate le 2 quando, in via Genova, le fiamme hanno avvolto la Fiat 500 di un pensionato del posto, incensurato di 63 anni.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo, ma non ha riscontrato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali il proprietario del mezzo non ha saputo fornire spiegazioni in merito all'accaduto. La zona non è dotata telecamere e di sistemi di videosorveglianza.