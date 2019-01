Incendio a Monte Sant'Angelo, a fuoco Bmw di un operaio in via Guglielmo II

Incendio auto, la scorsa notte, a Monte Sant'Angelo, dove in via Gugliemo II è andata a fuoco l'auto di un operaio 40enne.

Il fatto è successo poco prima dell'1.30, quando le fiamme hanno avvolto la Bmw 120D di proprietà di un operaio pregiudicato del posto, classe 1979. Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti i vigili del fuoco, che non hanno trovato inneschi o tracce di liquido infiammabile. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.