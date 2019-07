'Diavolina' sulla ruota, benzina sul cofano: così hanno dato fuoco all'auto di una donna incesurata

Diavolina su una ruota, liquido infiammabile sul cofano. Doppio innesco e zero dubbi sulla natura dolosa dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Monte Sant'Angelo.

Il fatto è successo la scorsa notte, in via Diomede, quando ignoti, poco prima dell'una, hanno appiccato il fuoco ad una Peugeot 107, parcheggiata in strada, di proprietà di una donna incensurata del posto, di 47 anni.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno trovato tracce di diavolina su una ruota e di liquido infiammabile sul cofano. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona.