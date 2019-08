Fiamme in via Gramsci, incendiata l'auto di un medico legale dell'INPS: "E' lo scotto da pagare per lavorare onestamente"

La macchina di un medico legale è andata fuoco in pieno giorno, a Foggia. Giovedì scorso, alle ore 12.30, le fiamme hanno avvolto una Mercedes GLC che si trovava nel parcheggio sito di fronte alla sede dell’Inps di Foggia, in via Gramsci, dove il medico legale lavora. Proprio giovedì scorso la donna presiedeva la commissione per la revisione dell’invalidità civile.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno accertato la natura dolosa dell’incendio, e la Polizia. Le fiamme si sono estese anche all’autovettura di un infermiere INPS parcheggiata vicino alla prima: ambedue le autovettura sono andate completamente distrutte.

“E’ questo lo scotto da pagare per lavorare onestamente” lamenta a Foggiatoday la donna, che subisce un danno di tali dimensioni per la prima volta, “evidentemente a qualcuno ha dato fastidio qualcosa”.

Sono in corso le indagini per identificare gli autori di quello che appare un atto intimidatorio nei confronti del medico legale.