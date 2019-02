Incendio auto a Mattinata, a fuoco la 'Clio' di un pensionato in via Giovanni Papa XXIII

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Mattinata. A bruciare, in via Giovanni Papa XXIII, è stata una Renault Clio di proprietà di un pensionato del posto, di 86 anni, ma in uso alla figlia, una donna incensurata e disoccupata di 46 anni.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che si sono riservati la possibilità di esprimersi in merito alle cause del rogo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.