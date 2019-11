Incendio auto a Manfredonia: brucia l'Alfa 166 del comandante di un peschereccio

Fiamme a Manfredonia dove, nella serata di ieri, un incendio auto ha interessato l'auto di un 47enne del posto, comandante di un peschereccio della zona, parcheggiata in via Salvator Rosa.

Il fatto è successo intorno alle 22, quando le fiamme si sono propagate da uno pneumatico al resto della vettura. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che non escludono la natura dolosa dell'episodio. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.