Incendio auto a Manfredonia: in via Galilei brucia la 'Megane' di una giovane casalinga

Ancora un incendio auto, in Capitanata. Questa volta è successo a Manfredonia, dove un incendio ha distrutto una Renault Megane parcheggiata in strada.

Il fatto è successo poco prima delle 4, quando in via Galileo Galilei, le fiamme hanno avvolto il mezzo, di proprietà di una giovane donna del posto, casalinga, incensurata, classe 1990. Per sedare le fiamme, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno trovato sul posto tracce evidenti di liquido infiammabile o altro tipo di innesco. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona.