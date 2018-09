A fuoco auto a Lucera: brucia la Peugeot Coupé di un 39enne

Ancora un’auto a fuoco in provincia di Foggia. E’ accaduto a Lucera, in viale Ferrovia quando, nella notte tra venerdì e sabato scorso le fiamme hanno avvolto una Peugeot Coupé. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri ai quali il proprietario dell’auto, un 39enne disoccupato con precedenti penali, non ha saputo dare spiegazioni.

Sul caso indagano i militari.