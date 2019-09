Fiamme nella notte a Lucera: brucia la 'Golf' di un operaio in via Capitano Sorso. Il fatto è successo poco dopo le 2, quando un incendio ha interessato la Volkswagen Golf di un operaio del posto, classe 1982, incensurato.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera zona. Gli uomini del 115 non hanno trovato elementi utili a definire la natura del rogo. Sull'accaduto sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere presenti in zona.