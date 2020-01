Cronaca Lucera / Viale Raffaello

Fiamme a Lucera: incendio distrugge Audi Q8, proprietario si trovava in albergo

Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima dell'accaduto non ha saputo fornire indizi utili. La zona non è dotata di telecamere