Fiamme a Troia: incendiata l'auto di un idraulico, tocchi di 'diavolina' sulle ruote

Tocchi di 'diavolina' (accendifuoco per camini e barbecue) sono stati trovati dai vigili del fuoco su entrambe le ruote anteriori di un'Alfa Romeo 147, data alle fiamme la scorsa notte, a Troia.

Il fatto è successo poco dopo l'1, in via Di Vagno. A bruciare, l'Alfa di un idraulico del posto di 42 anni. Il mezzo è andato distrutto nella parte anteriore. Il rogo è stato spento da una squadra dei vigili del fuoco, che ha poi bonificato e messo in sicurezza la zona.

I successivi accertamenti tecnici hanno acclarato la natura dolosa del gesto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri: nessuna indicazione utile dalla vittima (riferisce di non aver ricevuto minacce nè ritiene di avere nemici) e, pare, che la zona non sia dotata di telecamere per la videosorveglianza.