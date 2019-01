Ennesima auto in fiamme a Foggia: a fuoco Audi in via San Severo

Ancora auto in fiamme, a Foggia. Questa volta è accaduto alla periferia della città, dove in via San Severo, è stata danneggiata dalle fiamme un'Audi parcheggiata in strada, di proprietà di una casalinga di circa 40 anni.

Il fatto è successo poco dopo le 3 della scorsa notte. Sul posto, vigili del fuoco e polizia per le indagini del caso. Gli accertamenti tecnici del 115 stabiliranno cause e natura del rogo. Nessuna indicazione utile alle indagini è giunta dalla vittima. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona.