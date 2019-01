Incendio auto a Foggia: con la diavolina, appiccano le fiamme ad una 'Bora' in via Natola

Ancora un incendio auto a Foggia. E' accaduto nella tarda serata di ieri, in via Mario Natola: a bruciare è stata una Volkswagen Bora parcheggiata in strada, di proprietà di una donna di 39 anni.

Le fiamme hanno danneggiato la parte anteriore del mezzo. Sul posto, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato resti di 'diavolina' (accendifuoco per camini e barbecue) ad indicare la natura dolosa dell'accaduto. Sul fatto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.