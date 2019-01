Liquido infiammabile sull'auto, brucia 'Giulietta' in via Lucera: è caccia al responsabile

Ha versato del liquido infiammabile su una Alfa Romeo 'Giulietta' parcheggiata in strada; poi ha appiccato il fuoco. E' caccia all'uomo che, alle 19 circa di ieri, ha dato alle fiamme la vettura di proprietà di una donna di 52 anni, ma in uso ad un venditore ambulante di 25.

Il fatto è successo in via Lucera, a Foggia: l'incendio ha danneggiato solo in parte l'autovettura, grazie al tempestivo intervento dei residenti della zona, che hanno cercato di spegnere le fiamme ed hanno immediatamente chiesto aiuto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato le vittime dell'accaduto e stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona.