Auto a fuoco in via Caracciolo: fiamme ne danneggiano altre due parcheggiate vicino

Paura in via Caracciolo (angolo via d'Azeglio), a Foggia, per un incendio auto divampato nel corso della notte. A bruciare è stata una Volkswagen Golf di proprietà di un residente della zona.

Le fiamme hanno danneggiato anche altre due auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per bonificare e mettere in sicurezza la zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce di liquido infiammabile o altro tipo di innesco. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.