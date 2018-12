Incendio auto nella notte: Porsche Carrera distrutta dalle fiamme in vicolo Aquila

E' quasi certamente di natura dolosa, l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, in pieno centro storico, a Foggia.

A bruciare, poco dopo l'una, in vicolo Aquila, è stata la Porsche Carrera 911 di una società che produce energia alternativa, in uso ad un suo dirigente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno bonificato e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.