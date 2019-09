Cronaca San Pio X / Piazza Alcide de Gasperi

Auto a fuoco in piazza De Gasperi: è mistero sull'incendio, indaga la polizia

Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Allo stato non è noto se l'incendio auto sia da ricondurre a cause accidentali o ad un atto doloso