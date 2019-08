Politici nel mirino, a fuoco l'auto del consigliere comunale pentastellato Giuseppe Fatigato: "Benvenuti a Foggia"

A fuoco l’auto del consigliere comunale del M5S, Giuseppe Fatigato, entrato nell’assise foggiana con il governo Landella-bis.

L’imprenditore foggiano, 47 anni, ha denunciato l’accaduto presso gli uffici della Digos. Il fatto, a quanto si è appreso, è successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle 22.30, in via D’Amelio, dove il mezzo - una Yaris - era momentaneamente parcheggiato. Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, che dovrà ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto per risalire agli autori del gesto. L'atto sarebbe doloso.

"Non so cosa pensare, è la prima volta che mi accade una cosa del genere - dichiara a Foggiatoday l'imprenditore attivista cinqustelle, che è molto sconfortato-. Cosa dire, benvenuti a Foggia, questa è Foggia. Avrei preferito che l'auto mi venisse rubata, il fatto che me l'abbiano incendiata, questo è preoccupante". I danni all'autovettura sarebbero irreversibili.

Le fiamme sono state domate grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Fatigato era in casa quando è accaduto ma a dare l'allarme sono stati i vicini. "E' stato scioccante, io ho una famiglia, dei figli" continua Fatigato. Sul posto telecamere di videosorveglianza. L'auspicio del consigliere è che attraverso quelle si possa risalire all'autore del grave atto.

"Al vicepresidente del Consiglio comunale di Foggia, Giuseppe Fatigato, esprimo la mia personale solidarietà e quella dell'intera città per il grave atto intimidatorio subito lo scorso fine settimana con l'incendio della propria automobile", ha dichiarato il sindaco Franco Landella. "Un vile gesto che non può trovare alcuna giustificazione e che va condannato senza se e senza ma. Sono sicuro che le forze di polizia che indagano sulla vicenda sapranno risalire all'autore di questo vergognoso episodio".

Aggiornato alle 11.50