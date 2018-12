A fuoco l'auto di un dirigente di Sanitaservice e consigliere comunale di Torremaggiore

Atto incendiario, la scorsa notte, a Torremaggiore, ai danni di un mezzo della SanitaService. Il fatto è successo intorno alle 2, in via Aldo Moro, dove le fiamme (ancora da stabilirne la natura) hanno distrutto la Fiat 500x in uso a Giovanni Petta, dirigente della società, nonchè consigliere di opposizione in quel comune.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o altri inneschi, benchè tutto lascerebbe pensare ad un incendio di natura dolosa. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere.

Poco dopo, un altro incendio auto è avvenuto a San Severo, dove in via Accadia è andata in fiamme l'Audi A4 Avant di proprietà di un carrozziere del posto, incensurato. Anche in questo caso la zona non è servita da telecamere per la sicurezza. L'incendio, subito generalizzato, ha distrutto il mezzo e danneggiato un furgone Fiat Scudo parcheggiato nelle vicinanze. I vigili del fuoco si esprimeranno sulle cause. Anche in questo caso, le indagini sono affidate agli uomini dell'Arma.