Non c'è pace a San Severo, in pieno giorno brucia l'auto di un consigliere comunale

Intorno alle 14.30 a San Severo ha preso fuoco una Fiat Panda di colore rosso di proprietà del consigliere comunale Antonio Carafa. Non si conoscono al momento le ragioni del rogo, che verranno accertate dai rilievi dei vigili del fuoco giunti sul posto per spegnere le fiamme. L'incendio dell'auto, completamente distrutta dalle fiamme, è avvenuto in via Giotto.

Poco prima, presso il Teatro Verdi, si era tenuta la conferenza stampa della rete civica antimafia alla presenza del sindaco Francesco Miglio, del governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dello scrittore Pino Aprile.

La condanna del Sindaco Miglio che esprime la solidarietà di tutta l'Ammimistrazione comunale: "Nell'immediatezza del fatto delinquenziale esprimiamo la più ferma condanna per il vile gesto e l'accaduto, reso ancora più grave, perchè compiuto a poche ore di distanza da una conferenza che ha gettato un ulteriore seme importante nella lotta contro la criminalità. Da parte di questa Amministrazione Comunale a Tonino Carafa e

allasua famiglia, a tutti i componenti di Liberi e Forti., indirizzo i sensi della più alta solidarietà di tutta la Civica Amministrazione nella certezza che le Forze di Polizia sapranno individuare gli autori di un gesto infame. San Severo saprà reagire ancora una volta".