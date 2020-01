Incendiata l'auto di un consigliere comunale della Lega: distrutta anche quella del padre, l'incendio a San Nicandro

Oltre che a San Marco in Lamis, un doppio incendio di auto si è verificato nella notte anche aSan Nicandro Garganico, dove in via Matteotti sono andate a fuoco due auto, rispettivamente del padre e del consigliere comunale di maggioranza, della Lega, Costantino Valentino Sassano.

Il fatto è successo intorno all’1.30: i mezzi danneggiati sono una Suzuki Jimmy e una Daihatzu Rocky. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che dovranno accertare l’eventuale collegamento dei due atti incendiari con l’attività politica del Consigliere.

I vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme e bonificare la zona non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. La zona non é dotata di telecamere per la videosorveglianza.

Sgomento Daniele Cusmai, consigliere provinciale della Lega foggiana: "Conosciamo benissimo la trasparenza umana di Costantino e la caparbietà dell’azione politica che mette in atto senza scendere mai a compromessi e da tutta la Lega regionale e provinciale arriva la nostra solidarietà per il vile atto ricevuto. Nutriamo fiducia negli organi preposti alle indagini per giungere alla verità e facciamo quadrato attorno al nostro consigliere comunale, consapevoli che da oggi la sua missione politica può solamente avere più forza e passione, senza arretrare di un centimetro come è nel suo stile e nello stile Lega. A tutto il gruppo consiliare Lega a San Nicandro, guidato dall’assessore e segretario cittadino Antonio Berardi, va la nostra assoluta vicinanza".