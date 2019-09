Fumo e fiamme ad Orta Nova, a fuoco due auto nel piazzale di una concessionaria

Incendio nel piazzale di una concessionaria auto alla periferia di Orta Nova. Il fatto è successo nella tarda serata di ieri, quando le fiamme hanno avvolto due mezzi presenti nel piazzale esterno dell'attività.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza l'intera area. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere presentiu in zona.