Si allunga l'elenco degli incendi auto in Capitanata: all'alba brucia 'Ford Focus' a Cerignola

Si allunga l'elenco degli incendi auto, in provincia di Foggia. Ultimo episodio, in ordine di tempo, a Cerignola, dove intorno alle 5, le fiamme hanno avvolto la Ford Focus di proprietà di un pensionato incensurato del posto.

L'auto era regolarmente parcheggiata in strada, in via Amalfi, quando sono divampate le fiamme. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Gli uomini del 115 non hanno riscontrato tracce di benzina o altro tipo di innesco.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri ai quali la vittima non ha riferito elementi utili alle indagini. La zona non è dotata di telecamere.