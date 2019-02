Cronaca Carapelle / Via Daunia

Fiamme nella notte a Carapelle: a fuoco l'Alfa Romeo di un pregiudicato

E' accaduto in via Daunia. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. L'autovettura andata a fuoco è di proprietà di un 35enne del posto con precedenti, in uso al fratello, pluripregiudicato