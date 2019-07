Bottiglia incendiaria contro auto parcheggiata in giardino: colpito il portellone di una Range Rover

Lanciano una bottiglia incendiaria in un giardino privato, la 'molotov' artigianale in parte colpisce il portellone di una Range Rover parcheggiata all'interno, in parte si infrange contro la cancellata.

E' accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, in via Celestino Tarantino, ad Orta Nova. Le fiamme hanno interessato solo in parte l'automobile; il rogo è stato subito spento dai proprietari che si sono subito accorti di quanto stesse accadendo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.