Fumo e fiamme in via Nardella: brucia l'auto di un'avvocatessa, nel rogo coinvolti altri due mezzi

E' quasi certamente di natura dolosa l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Foggia, in via Evemero Nardella.

Il fatto è successo intorno alle 23.30 quando le fiamme hanno avvolto la Mercedes Classe A di una avvocatessa foggiana di 36 anni. Il rogo, subito generalizzato, ha danneggiato anche altri due mezzi - una Ford Fiesta di una donna di 57 anni e la Fiat Bravo di un uomo di 62 - parcheggiati ai lati del mezzo colpito. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

Gli uomini del 115 hanno bonificato e messo in sicurezza la zona, ma non hanno trovato tracce evidenti di liquido infiammabile o altri inneschi, benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa del gesto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno scavando nella vita professionale e personale della vittima. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.