A fuoco l’auto di un avvocato di Cerignola

Nessuna traccia di liquido infiammabile che possa far pensare a un atto intimidatorio nei confronti dell’avvocato di Cerignola, la cui Bmw classe 5, la scorsa notte è stata distrutta da un incendio mentre era parcheggiata in via Nizza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sull’accaduto.

I militari dell’Arma indagano anche sull’incendio di un’altra autovettura Fiat avvenuto però in via Papa Giovanni 23esimo a Castelluccio dei Sauri di proprietà di un operaio incensurato di mezza età. Anche in questo caso i vigili del fuoco intervenuti sul posto per sedare le fiamme non hanno trovato tracce di liquido infiammabile.

Qualche giorno un episodio analogo era avvenuto ad Orta Nova in via XXV Aprile, dove le fiamme avevano avvolto una Mini Cooper. Almeno sei i casi registrati nella città dei Cinque Reali Siti nelle ultime settimana