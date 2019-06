Notte di fuoco a Orta Nova: auto di un'avvocatessa distrutta dalle fiamme, il rogo coinvolge altri due mezzi

A fuoco l'auto di un'avvocatessa ad Orta Nova, le fiamme danneggiano altri due mezzi parcheggiati poco distante. E' questo il bilancio dell'incendio (quasi certamente di natura dolosa) avvenuto la scorsa notte, in via Alcide De Gasperi, nel comune dei Cinque Reali Siti.

Il fatto è successo poco dopo le 2.30, quando ignoti hanno appiccato il fuoco alla Citroen C3 di proprietà di un'avvocatessa di 41 anni. Completamente distrutto il mezzo. L'incendio, subito generalizzato, si è propagato anche ad una Toyota Yaris e ad una Opel Corsa, mezzi di due pensionati del posto.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che non hanno rilevato tracce evidenti di dolo, benchè non sembrano esserci dubbi circa la natura dell'accaduto. In corso le indagini dei carabinieri che dovranno appurare se l'episodio è collegato all'attività lavorativa della vittima. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.