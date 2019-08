Paura in A14: a fuoco auto tra San Severo e Poggio Imperiale, salvi i due occupanti

Tanta paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza fisica per gli occupanti dell'auto andata a fuoco, nella tarda mattinata di oggi, lungo l'autostrada A14.

Il fatto è successo tra i caselli di San Severo e Poggio Imperiale, in direzione nord. Per cause ancora da accertare (ma quasi certamente accidentali), una Peugeot con a bordo un uomo e una donna, diretti a Vasto, ha preso fuoco. Le fiamme hanno in breve tempo avvolto l'abitacolo del mezzo, che nel frattempo era riuscito ad avvicinarsi ad una corsia per le emergenze.

In salvo i due occupanti. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha bonificato e messo in sicurezza la zona e di una pattuglia della polizia autostradale per gli accertamenti di competenza. Un caso analogo era avvenuto poche settimane fa, sempre in A14, e prima ancora in A16, all'altezza di Candela.