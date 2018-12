SanitaService ancora nel mirino: a fuoco ambulanza della Guardia Medica di Apricena

SanitaService ancora nel mirino: questa volta, ad Apricena, dove la scorsa notte un incendio ha colpito una ambulanza parcheggiata dinanzi alla Guardia Medica cittadina.

Il fatto è successo alle 3 della scorsa notte, quando è divampato l'incendio. Sul posto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza il piazzale. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce di liquido infiammabile o altri inneschi evidenti, benché tutto farebbe pensare ad un incendio di natura dolosa. Non è la prima volta che una ambulanza SanitaService venga danneggiata e data alle fiamme: accadde già due anni fa, sempre ad Apricena, nei pressi della postazione 118.