Paura a San Nicandro: frigorifero in cortocircuito, a fuoco appartamento. Due donne messe in salvo dai vicini

Frigorifero in cortocircuito, a fuoco appartamento. Attimi di panico, questa sera, a San Nicandro Garganico, dove un incendio è divampato in un appartamento a piano terra, in via Gargano.

Il fatto è successo intorno alle 19.30. Le fiamme, secondo quanto accertato dal sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco, sono partite dal frigorifero (si presume un guasto elettrico) e si sono subito propagate nel resto della stanza.

Paura per le due donne presenti in casa - l'anziana proprietaria e la badante - entrambe messe in salvo dai vicini, che si sono prodigati per portare le donne fuori dall'appartamento e allertare i soccorsi. Sul posto, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo. Gli operatori del 118, invece, si sono presi cura delle malcapitate, per verificare l'eventuale inalazione di fumi.