Guasto alla vecchia stufa, scoppia incendio in appartamento: tratta in salvo coppia di anziani

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a San Nicandro Garganico, dove una coppia di anziani è stata tratta in salvo da carabinieri, volontari della protezione civile e vigili del fuoco a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione.

Il fatto è successo dopo le 16 di ieri, all'interno dell'abitazione della coppia, al secondo piano di una palazzina in via Livio Andronico. A provocare l'incendio, stando alle prime ipotesi avanzate dagli uomini del 115, potrebbe essere stato il malfunzionamento di una vecchia stufa. Le fiamme hanno interessato la cucina, annerita e invasa da fumo. I due anziani sono stati immediatamente tratti in salvo dagli uomini dell'AVERS, che li hanno condotti all'esterno, insieme ai carabinieri. I vigili del fuoco hanno poi circoscritto e sedato le fiamme. Sul posto, gli operatori del 118 che si sono accertati delle condizioni di salute dei due malcapitati.