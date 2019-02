Rubata e ritrovata carbonizzata l'auto di un dipendente di Sanitaservice: "Ennesima intimidazione"

“La segreteria territoriale della FP-Cgil di Foggia esprime piena solidarietà al dirigente sindacale della FP-Cgil Sanitaservice, Massimo Campanaro, per il vile gesto subito ad opera di sconosciuti presso la postazione del 118 di Borgo Incoronata”. Lo denunciano in una nota il segretario generale, Mario La Vecchia, e il segretario provinciale Angelo Ricucci.

“L’episodio, prima del furto della propria autovettura avvenuto in data 16 febbraio c.a. tra le ore 15.00 e le ore 17.00 e successivamente l’avvenuto ritrovamento del mezzo incendiato, nelle campagne di San Severo in data 20 febbraio c.a., sono atti che ci indignano ma che non ci intimoriscono e che non devono fermare il nostro operato al servizio dei lavoratori.

Naturalmente tale gesto è stato prontamente denunciato alla Questura di Foggia e confidiamo nella magistratura per il lavoro di indagine che ha avviato, al fine di individuare e perseguire i responsabili di tali atti di violenza e di intimidazione.

Inoltre, si confida nell’Amministratore unico di Sanitaservice di Foggia, Massimo Russo, a voler adottare tutte le misure di sicurezza consentite dalla legge per incrementare la tutela del patrimonio e dei lavatori” concludono.