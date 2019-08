Piromani in azione, fumo e fiamme a Carapelle. I sindaci del comprensorio: "Chiediamo incontro col prefetto"

A fuoco materiale di risulta e tubi agricoli in località "Caccialepre". Il sindaco Di Michele: "Lasciamo che l'Arma effettui le prime indagini. Pene severe per chi inquina con il rogo di sostanze cancerogene come la plastica"