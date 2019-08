Incendi a gogò ai margini delle strade. I vigili del fuoco lanciano l'allarme: "A rischio l'incolumità degli automobilisti"

“L’attività della Protezione civile è continua e costante in estate con i due campi antincendio di Jacotenente (Vico del Gargano) e Campi Salentina. Tutto il sistema è mobilitato con i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, oltre che con i volontari, e grazie a una serie di attività pianificate e organizzate dalla Protezione civile pugliese si stanno contenendo gli incendi boschivi, dietro i quali purtroppo c’è quasi sempre la mano dell’uomo”.

Lo dichiara Ruggiero Mennea, presidente del comitato permanente della Protezione civile regionale, commentando quanto accade anche quest’anno in Puglia a causa delle temperature torride. “Proprio perché è importante tutelare il nostro sistema ambientale, la nostra vegetazione e la salute pubblica – prosegue Mennea - chiederò che nel bilancio 2020 ci sia uno stanziamento maggiore per favorire un piano di prevenzione e un rafforzamento del sistema di Protezione civile".

Intanto, al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia, gli uomini del 115 sono impegnati giornalmente per spegnere incendi di sterpaglie in aree incolte e ai margini delle strade dell'intera provincia. "Si ricorda - fanno sapere dal Comando di via Fraticelli - che permane, dal 15 maggio al 15 settembre, il divieto di accendere fuochi di qualsiasi natura. Si confida nella sensibilità dei cittadini per evitare comportamenti che possano innescare incendi lungo le arterie stradali che potrebbero porre a repentaglio anche la salvaguardia e l'incolumità delle persone, per l'emissione di fumi densi ed opachi che pregiudicano la visibilità e intossicano le vie respiratorie".