Foggia, a fuoco nella notte una decina di cassonetti della spazzatura: danneggiamenti mirati o atti vandalici?

Danneggiamenti 'scientifici' o atti vandalici? Quel che è certo, è che da giorni ormai c'è che passa le nottate ad incendiare i cassonetti della spazzatura, a Foggia.

Già una trentina (nel complesso) i cassonetti distrutti nei roghi, principalmente al rione San Pio X, Macchia Gialla e quartiere Cep. La scorsa notte, piromani in azione dalle 4.30 fino al mattino da viale Europa a viale Michelangelo, da via Manerba a via Grecia, da viale Francia a via Mons. Farina, arrivando fino a via Pertini e via Berlinguer. I roghi in atto hanno impegnato a lungo le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia chehanno spento gli incendi ed evitato che le fiamme si propagassero ad auto, abitazioni e verde pubblico. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia.