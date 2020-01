Tra il vecchio e il nuovo anno, malavita ancora più violenta: attentati incendiari in due bar della città

Proseguono senza sosta le indagini di carabinieri e polizia, rispettivamente per gli attentati incendiari di via Lucera e via Alessandro Volta, compiuti a distanza di una trentina di minuti l'uno dell'altro a cavallo tra il 31 dicembre 2019 e la notte del 1 gennaio 2020.

In entrambi casi i vigili del fuoco intervenuti sul posto avrebbero trovato del liquido infiammabile. L'esplosione del bar Veronik - altro non sarebbe che lo scoppio di alcuni frigoriferi interessati dalle fiamme. In via Alessandro Volta le fiamme hanno completamente distrutto il locale New Generation, arredi, bancone e merce.