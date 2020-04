Bruciano le 'Seicento' di padre e figlia incensurati: ci sono telecamere, indagano i carabinieri

Doppio incendio auto, la scorsa notte, a Vieste, dove in via Giovanni XXIII sono andate a fuoco due Fiat Seicento, rispettivamente di proprietà di padre e figlia.

Il rogo è avvenuto poco dopo le 4, quando le fiamme - quasi certamente di origine dolosa - hanno interessato la Seicento di una giovane donna, classe 1990, incensurata del posto nonchè la seconda utilitaria, di proprietà del padre, anch'egli incensurato.

Il secondo mezzo era parcheggiato a una decina di metri di distanza. Sul posto, sono intervenuti i volontari della protezione civile 'Pegaso' di Vieste che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sulla vicenda, sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.