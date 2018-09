Brucia l'auto di un operaio, le fiamme distruggono anche un vicino suv: notte di fuoco ad Ascoli Satriano

Auto in fiamme, ad Ascoli Satriano, dove due auto sono state distrutte in un rogo divampato intorno alle 4, in via San Rocco. A bruciare, la Citroen Nemo di un operaio del posto, con piccoli pregiudizi di polizia.

Le fiamme hanno divorato in breve tempo l'intero mezzo, propagandosi anche a quello parcheggiato vicino, un suv Nissan Patrol di un bracciante agricolo. Entrambi i messi sono stati distrutti. Sul posto, i vigili del fuoco - intervenuti per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona - non hanno trovato tracce di liquido infiammabile o inneschi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è servita da telecamere per la videosorveglianza.