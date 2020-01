Due incendi nel foggiano: bruciano una Seat Alhambra e un Ford Transit a Troia e San Paoli di Civitate

Ancora incendi nel foggiano, due mezzi sono andati a fuoco la scorsa notte. Il primo incendio si è verificato a Troia, dove - intorno alla mezzanotte - in via Giuseppe De Biase è andata a fuoco una Seat Alhambra di proprietà di un 48enne titolare di una piccola impresa edile. Le fiamme hanno interessato il vano motore. La zona non è provvista di telecamere e il titolare non ha saputo dare spiegazioni.

Qualche ora più tardi, a San Paolo di Civitate, è stata la volta di un Ford Transit, di proprietà di un cittadino 70enne originario di Malta, con piccoli precedenti. Anche in questo caso le fiamme hanno coinvolto il vano motore. L'incendio è avvenuto in via Morvillo.

Su entrambi i casi indagano i Carabinieri.