Incendi auto nella notte: brucia una 'Opel Corsa' a Manfredonia e una 'Golf' a Trinitapoli

Ancora incendi auto, nella notte, tra il Foggiano e la Bat. Due i roghi registrati tra sabato e domenica, rispettivamente a Manfredonia e Trinitapoli.

Nel primo caso, a bruciare è stata la Opel Corsa di un disoccupato sipontino, classe 1956, incensurato. L'auto era parcheggiata in via Miramare, a Manfredonia, quando è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 3.30 del mattino.

La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza e i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, non hanno trovato inneschi evidenti. Poco dopo, intorno alle 4, altro rogo a Trinitapoli, dove in via Magenta è stata data alle fiamme la Volkswagen Golf di un agricolare di 34 anni, incensurato, del posto. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.