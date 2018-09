Auto 'cannibalizzate' e incendiate: tre casi sulla stessa strada in meno di 24 ore

Auto "cannibalizzate", abbandonate in strada e poi date alle fiamme.

Tre casi verso Borgo Mezzanone

Almeno tre i casi registrati in meno di 24 ore lungo la strada che porta a Borgo Mezzanone. Tra lunedì e martedì scorsi, infatti, i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia sono intervenuti - con le squadre del distaccamento di Cerignola e del comando di Foggia - in tre distinti episodi che hanno riguardato i "resti" di due Fiat Panda e una Mini Cooper.

Auto incendiata a Cerignola

Nella notte passata, invece, a Cerignola, è andata a fuoco una vecchia BMW 520 di un autista di autobus, pregiudicato, del posto. Il fatto è successo poco dopo le 23, in via Napoli. Sul posto, insieme ai carabinieri, gli uomini del 115 che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Al momento non è stato possibile stabilire le cause dell'incendio. La zona non è servita da telecamere e il proprietario del mezzo non ha saputo fornire indicazioni utili circa l'accaduto.