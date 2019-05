Notte di fuoco in Capitanata: petardo sotto l'auto di un'insegnante, benzina su quella di un operaio

Notte di fuoco in Capitanata, dove tre incendi auto sono stati registrati rispettivamente nei comuni di San Severo, Vico del Gargano e Cerignola.

Nel primo caso, intorno all'1.20 della scorsa notte, a bruciare, in via Industria, a San Severo, è stata la Citroen di una donna del posto, insegnante di 55 anni, parcheggiata in strada. Le fiamme sono state spente dai carabinieri, che sono riusciti così a limitare i danni al mezzo. Ad innescare il rogo, l'esplosione di un petardo nei pressi dell'utilitaria. I militari, incaricati delle indagini del caso, dovranno accertare l'eventuale matrice dolosa del gesto. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere presenti in zona.

Un'ora dopo, altra auto in fiamme, questa volta a Vico del Gargano, dove in vicolo Gioco le fiamme hanno avvolto la Fiat Punto di un operaio, classe 1971. Incendio chiaramente doloso, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco: ignoti hanno cosparso il portellone dell'auto di benzina per poi appiccare il fuoco. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all'autore e al movente del gesto. Infine, incendio di una Citroen C3, in via Basilicata, a Cerignola. L'incendio del mezzo, di proprietà di una donna classe 1961, potrebbe essere stato causato da un cortocircuito.