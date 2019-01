Due auto a fuoco a San Severo, nella stessa via e della stessa persona (un muratore del posto)

È quasi certamente di natura dolosa il doppio incendio auto avvenuto la scorsa notte, in via Mario Carli, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle due, quando le fiamme hanno avvolto una Audi A4 e una Mercedes Classe A. Entrambi i mezzi sono riconducibili alla stessa persona, un muratore pregiudicato del posto, di 51 anni.

Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che non ha riscontrato tracce di liquido infiammabile o altri inneschi, benché non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell’accaduto. Indagini in corso da parte dei carabinieri, la zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.

La vittima dell’atto incendiario non ha fornito informazioni utili per risalire a movente o responsabile del gesto.