Incendi auto dal Tavoliere al Gargano: brucia 'Alfa 147' a San Severo, 'Yaris' a Rodi

Ancora incendi auto, in Capitanata. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono stati due i mezzi interessati dalle fiamme, rispettivamente nei comuni di San Severo e Rodi Garganico.

Nel primo caso, a San Severo, a bruciare è stata l'Alfa 147 di un operaio incensurato del posto, andata a fuoco in piazza Immacolata. Il mezzo è andato distrutto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, non hanno riscontrato tracce evidenti di dolo, nè inneschi evidenti. La zona non è dotata di telecamere. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli uomini del Commissariato cittadino.

A seguire, a Rodi Garganico, altro incendio in via Matteotti: intorno alle 3.30, all'interno di un parcheggio condominiale, è andata a fuoco la Toyota Yaris di un operaio incensurato del posto. In questo caso, è stato lo stesso proprietario a domare le fiamme, che hanno danneggiato la parte del cofano. Non si esclude che possa trattarsi di un incendio dovuto a cause accidentali. In corso gli accertamenti dei carabinieri.