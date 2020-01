Fiamme e spavento nella notte tra gli abitanti di via Pignatelli: incendiate due auto a San Marco in Lamis

Notte insonne per i residenti di via Giuseppe Pignatelli a San Marco in Lamis dove intorno alle 3 sono state incendiate e distrutte dalle fiamme due Opel Corsa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Manfredonia che hanno spento i roghi e messo in sicurezza la zona.

Paura per gli abitanti del quartiere ai pianterreni in prossimità dei quali erano state parcheggiate le autovetture e anche per la presenza di alcune cassette del gas. "Urge al più presto la sede distaccata del 115 a San Giovanni Rotondo, per l'arrivo dei vigili del fuoco abbiamo atteso 50 minuti, troppi" il commento di un residente della zona.