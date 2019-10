Notte di fuoco, ad Orta nova: bruciano le auto di due donne, roghi in contemporanea in via Trento e via Turati

Due auto in fiamme, in contemporanea, ad Orta Nova. Colpiti i mezzi di due donne del posto, entrambe disoccupate, rispettivamente in via Trento e in via Turati. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte, colpendo la Peugeot 301 di una di una 48enne disoccupata e l'Opel Corsa di una bracciante di 42 anni, di origine rumena.

Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno rilevato tracce evidenti di dolo (anche se è l'ipotesi più accreditata al momento). In corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere in zona e accerteranno l'eventuale collegamento - per movente o per autore - tra i due episodi.