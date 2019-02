Incendi nella notte, nel Foggiano: brucia auto ad Ordona, a fuoco intero garage a Cagnano Varano

Auto in fiamme ad Ordona, brucia un intero garage a Cagnano Varano. E', in breve, il bilancio della scorsa notte, nel Foggiano.

Il primo episodio è avvenuto nel piccolo paese dei Cinque Reali Siti, dove un incendio ha distrutto una Fiat Bravo di proprietà di un bracciante agricolo di nazionalità albanese, incensurato. L'auto era parcheggiata in strada, in via Giovine. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, e di una pattuglia dei carabinieri che seguiranno le indagini del caso.

Sul Gargano, invece, è andato a fuoco un intero garage, di proprietà di un autista delle Ferrovie del Gargano, incensurato, di 46 anni. Il fatto è successo in via Orione, a Cagnano Varano: anche qui è stato necessario l'intervento degli uomini del 115, che non hanno riscontrato tracce di liquido infiammabile e inneschi di sorta. Sull'accaduto indagano i carabinieri.